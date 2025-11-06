Жителя Ростова задержали по подозрению в краже мобильных телефонов из ПВЗ

В отношении жителя Ростова-на-Доне возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж» после того, как он под видом покупателя украл из пункта выдачи заказов (ПВЗ) в Батайске два дорогостоящих мобильных телефона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Инцидент произошел в конце октября 2025 года. О краже телефонов в отдел полиции заявила 37-летняя сотрудница ПВЗ. Она рассказала, около 11:00 в пункт выдачи зашел мужчина, который предъявил штрихкод на заказ. Проверив данные, сотрудница выдала ему коробку с двумя мобильными устройствами.

«Посетитель осмотрел упаковку, убедился, что она не повреждена, а затем внезапно схватил коробки и выбежал на улицу. Работница попыталась догнать злоумышленника, но тот успел скрыться», — добавили в ведомстве.

Грабитель был задержан в начале ноября. Им оказался 24-летний житель Ростова-на-Дону. Как выяснилось, похищенные телефоны мужчина успел продать случайным прохожим.

Наталья Белоштейн