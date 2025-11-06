Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 лучших долгосрочных вкладов

Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-10 (8-е место) октябрьского рейтинга самых выгодных вкладов в рублях сроком от 1 года. Исследование подготовил портал Выберу.ру — аналитики рассмотрели предложения крупнейших российских банков из Топ-50 по активам (на 01.09.2025 г.) и выбрали лучшие по условиям продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: freepik.com Фото: freepik.com

При составлении рейтинга эксперты оценивали процентную ставку, минимальную сумму вклада и его срок, условия начисления и возможность капитализации процентов. Кроме того, учитывались возможность дистанционного открытия вклада, порядок его пополнения, условия досрочного расторжения договора вклада, а также другие критерии.

Сейчас доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб в рублях варьируется от 9,16% до 15,20% годовых — в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 271, 367, 732 и 1100 дней.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

