Для Каспийского моря разработают систему ИИ-мониторинга

В рамках Международного Каспийского цифрового форума компания МТС представила проект по решению экологических проблем Каспийского моря. Совместно с правительством Республики Дагестан она предлагает создание единого оператора данных для сбора и анализа информации о состоянии вод Каспия. Разработка предполагает внедрение цифровой платформы с использованием моделей искусственного интеллекта для интерпретации данных и отслеживания изменений экосистемы.

Экологический кризис Каспийского моря, связанный с резким обмелением и ухудшением качества воды, требует срочных мер и комплексного международного сотрудничества. Предложенный цифровой проект направлен на формирование оперативной картины состояния водной экосистемы для принятия обоснованных решений и разработки инструментов противодействия кризису.

Инициатива предусматривает пилотный проект на базе IT-кластера Дагестана, где есть соответствующая инфраструктура и разработчики, знакомые с региональной спецификой. В рамках проекта интегрируют данные с различных устройств в облачную платформу. По итогам форума договорились о формировании рабочей группы для реализации пилота и дальнейшего масштабирования решений на другие регионы России, граничащие с Каспием, а позднее — на международный уровень. Сбор существующих данных и установка новых точек мониторинга позволят ответить на важные вопросы о состоянии Каспийского бассейна.

Станислав Маслаков