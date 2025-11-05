Технологии помогут предсказать будущее Каспия

Каспийское море переживает серьезный экологический кризис из-за стремительного обмеления. Это не просто колебание уровня воды, а процесс с далеко идущими последствиями для экосистемы, экономики и населения всех прикаспийских государств. Эксперты и ученые предлагают заняться этим вопросом комплексно, подключая коллег из других стран Каспийского бассейна. Вопросы сохранения водоема обсудили на Международном Каспийском цифровом форуме.





Федеральная программа и поиск точного прогноза

Минприроды России, по поручению президента и правительства РФ, формирует специальную программу, сроки реализации которой намечены на 2026–2029 годы. Ее главная цель – разработать эффективные инструменты для противодействия кризису.

Ключевой проблемой, которую предстоит решить, является отсутствие достоверного прогноза изменения уровня моря. Как отмечают специалисты, «это самая больная проблема Каспия, где прогноз не сбывается». Поэтому программа предусматривает не только использование результатов исследований и передового опыта, но и проведение новых изысканий. Конечным итогом должна стать актуализация планов по адаптации отраслей промышленности и прибрежных регионов. В основе этих планов будет лежать новая, усовершенствованная методика прогнозирования.

Руководитель направления «МТС Экология» Олеся Суханос в ходе форума пояснила, что решение столь масштабной задачи невозможно без применения цифровых технологий. С 2021 года в России проходит цифровая трансформация экологической отрасли, и сегодня уже есть конкретные результаты.

«С помощью цифровых решений в области экологии и природопользования совершенствуется множество процессов. Например, технология интернета вещей позволяет собирать данные о промышленных выбросах. Крупные промышленные предприятия в режиме реального времени передают в надзорные органы полученные данные. Также дистанционное зондирование Земли позволяет получать данные о состоянии почв. Эти технологии позволяют получать массивы данных о состоянии окружающей среды. Данные экологического мониторинга генерируют колоссальные объемы информации, которые необходимо хранить и обрабатывать. Здесь на помощь приходят технологии обработки больших данных (Big Data), облачные решения», – объяснила Олеся Суханос.

Она добавила, что на федеральном уровне создана отраслевая государственная информационная система «Экомониторинг»: единое цифровое пространство, которое аккумулирует все экологически значимые данные. Система уже запущена. Ее первый блок посвящен мониторингу воздуха. Развитие системы запланировано до 2030 года. Обсуждался также вопрос о создании отдельного направления для мониторинга Каспийского моря, по аналогии с мониторингом озера Байкал.

Экономическая эффективность технологий доказана на практике. Например, использование искусственного интеллекта (ИИ) для формирования предостережений предприятиям не только приносит средства в бюджет, но и помогает компаниям нивелировать экологические риски, экономить ресурсы.



Общая проблема

У проблемы Каспия нет государственных границ. Она одинаково актуальна для всех пяти прикаспийских стран: России, Казахстана, Азербайджана, Ирана и Туркменистана. Несмотря на существование Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), до сих пор нет централизованной системы международного экомониторинга. Данные не аккумулируются, а обмен ими между странами – несистематический.

Но уже есть предложение сформировать новую концепцию. Ее в рамках Третьего Каспийского международного цифрового форума представили руководитель направления по управлению технологиями «МТС Веб Сервисы» Сергей Кондаков и ведущий аналитик по перспективным разработкам «МТС Веб Сервисы» Денис Нагорнов. Так, по словам экспертов изучение процессов обмеления Каспийского моря нужно начинать локально на примере Дагестана по причине наличия самой протяженной береговой линии, а также присутствия крупных рек-притоков – Терека и Сулака. «Республика сталкивается со всеми основными проблемами Каспия, что делает ее идеальной «живой лабораторией».

Пилот может быть развернут на базе IT-кластера Дагестана, где есть и площадка, и разработчики с пониманием местной и региональной специфики. В рамках проекта планируется создание лабораторий, разработка моделей ИИ для прогнозирования уровня моря и интеграция различных устройств сбора данных в «облачную» платформу. На форуме также было подписано соглашение между компанией и минцифрой Дагестана о создании единого оператора данных на базе республики для эффективного обмена этими экологическими данными из разных регионов и источников.

После успешной апробации в Дагестане система может быть масштабирована. Следующим шагом станет расширение на другие российские регионы с выходом к Каспию – Астраханскую область и Калмыкию, с подключением к мониторингу таких ключевых рек, как Волга и Урал.

Затем последует выход на международный уровень. Наиболее вероятными партнерами для этого экспертам видятся Казахстан и Азербайджан. С ним, в частности, уже ведется активная работа на межправительственном уровне. После отработки механизма взаимодействия к системе смогут подключиться Иран и Туркменистан.

Научное сообщество считает важным направление изучения подземных притоков моря, по типу артезианских вод. Об этом заявил главный научный сотрудник Института геологии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, профессор, доктор геолого-минералогических наук Василий Черкашин. Он напомнил о нескольких исторических эпизодах и фактах аналогичной экологической проблемы: «В VI веке море отошло на 2,5 километра и была построена Дербентская крепостная стена, ныне находящаяся под водой. Примерно также сильно обмелело море в XVIII веке, но уже после, на государственном уровне, выделялись солидные средства для проведения берегоукрепительных мероприятий из-за резкого подъема уровня воды в море».



По мнению ученого, в вопросе изучения этого процесса важен алгоритм, когда анализируется объем притоков, климатические явления, а также хозяйственная деятельность (водозабор на различные нужды). Причем такого принципа должны придерживаться и другие соседние по морю государства.

Черкашин напомнил собравшимся и о высокой сейсмической активности в Дагестане, процессах, когда разломы земной коры также заполняются морской водой и уровень падает.

Выгода для всех

Дискуссия отраслевой панельной секции форума и обмен мнениями экспертов привели к общему пониманию: создание такой системы общего мониторинга сулит значительные преимущества. Для Дагестана и др. прикаспийских регионов это – собственный инструмент для оперативного изучения и понимания состояния моря, возможность реагировать на природные процессы. А уже после - формирование центра компетенций в сфере экологических технологий.

Как пояснил Сергей Кондаков, понимание процессов позволит четко обосновывать привлечения бюджетных средств и инвестиций на решение конкретных задач. Для коммерческого сектора результаты мониторинга будут востребованы в нефтегазовой отрасли, рыбопромышленном комплексе и др. сферах. Это открывает пути для монетизации данных, пояснил эксперт.

Реализация проекта сопряжена с комплексными вызовами. Один из главных – обмен данными между суверенными государствами. У каждой страны – свои подходы к мониторингу, методики и нормативные документы. Решение эксперты видят в использовании технологий трансграничного электронного документооборота (ТЭДО). Это позволит обеспечивать между системами разных стран обмен данными и документами, заверенными электронно-цифровой подписью. Такая технология уже апробирована в сотрудничестве с Республикой Беларусь и Казахстаном, и может стать основой для цифрового взаимодействия на Каспии.