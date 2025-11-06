Politico: семь стран ЕС попросили ЕК ввести пошлины на российские товары

Семь стран ЕС предложили Еврокомиссии (ЕК) ввести пошлины на российские товары. С инициативой выступили Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия, Швеция и Германия, пишет Politico.

По информации издания, эти страны напомнили ЕК, что в 2024 году экспортная выручка от российских товаров составила €5,4 млрд.

В сентябре Еврокомиссия объявила о планах повысить пошлины на импорт российской нефти. Представитель ЕК Паула Пиньо в начале этой недели заявила, что санкции США в отношении «Роснефти» и ЛУКОЙЛа не влияют на эти планы.