Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Водоснабжение в Гуково и Зверево восстановят к концу суток 6 ноября

Подачу водоснабжения в Гуково, Зверево и прилегающие поселки планируют восстановить 6 ноября к 23:00. Об этом сообщает в своем Telegram-канале министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Электроснабжение обеспечивающих подачу воды насосных станций восстановлено. Специалисты проводят опрессовку водовода и продолжают заполнение резервуаров до полного объема. Учитывая большую протяженность сетей, этот процесс займет некоторое время»,— отмечается в сообщении.

Сейчас подача воды возобновлена в поселки Каменского и Красносулинского районов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», подачу электроэнергии на насосные станции, которые обеспечивали подачу воды в Гуково и Зверево, прекратили из-за атаки БПЛА.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все