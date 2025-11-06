Минобороны Великобритании заявило о готовности «коалиции желающих» к миру

Группа стран, поддерживающая Украину — «Коалиция желающих» — готова к обеспечению мира в случае прекращения боевых действий. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, передает Politico.

Президент США Дональд Трамп способен убедить президента России Владимира Путина вступить в мирные переговоры по Украине, уверен господин Хили. По его словам, потенциально это может привести к окончанию российско-украинского конфликта.

4 ноября в Мадриде прошла встреча «коалиции желающих» по поддержке Украины, сообщила газета El Mundo. По информации издания, совещание проходило в условиях максимальной секретности, в нем приняли участие представители 35 стран. На обсуждение вынесли два блока вопросов, которые касались поиска путей увеличения военной помощи Киеву и выработки общего подхода европейских союзников по вопросу гарантий безопасности для Украины.

Вопрос о финансировании Украины возник после того, как в Белом доме заявили о нежелании США оставаться ее донором, переложив расходы на Евросоюз.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тайны мадридского двора».