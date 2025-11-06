МВД: агенты СБУ хотели прийти на суд по делу об убийстве генерала Кириллова

Агенты Службы безопасности Украины планировали поcещать судебный процесс по делу об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Об этом МВД заявило в письме, направленном во Второй западный окружной военный суд. Содержание письма приводит ТАСС.

По данным МВД, «лицами, не согласными с проведением СВО, при поддержке СБУ планируются посещения» заседаний. Там предполагаемые преступники хотят собирать информацию и использовать ее для «дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах». Возможные агенты СБУ, как считают в российском МВД, также хотят призывать к преступлениям «в отношении состава суда» и собирать иные данные «для использования в подготовке новых террористических актов».

Процесс по делу о теракте, при котором погиб генерал Кириллов, идет в отношении четырех обвиняемых.

Подробнее — в материале «Ъ» «Теракт в закрытом режиме».