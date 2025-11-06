В Херсонской области полностью восстановили электричество

После масштабного аварийного отключения электроснабжение в Херсонской области полностью восстановлено. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В возобновлении подачи электричества участвовали специалисты «Россетей» и «Херсонэнерго». Линии электропередачи, пояснил господин Сальдо, переподключили на резервную схему. До 00:00 5 ноября свет вернулся в дома жителей из десяти муниципалитетов. Губернатор поблагодарил энергетиков за быструю и слаженную работу.

Накануне в Херсонской области были обесточены 300 населенных пунктов. Без света остались более 200 тыс. человек.