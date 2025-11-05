Сальдо: Херсонская область частично обесточена

В Херсонской области произошло масштабное аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи. Без электричества остались более 200 тыс. человек в 300 населенных пунктах, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Сальдо, авария затронула 10 муниципальных округов. Все социальные объекты переведены на резервное питание, на месте работают аварийные бригады компаний «Херсонэнерго» и «Россетей». Глава региона пообещал приложить все усилия для скорейшего восстановления подачи электроэнергии и призвал жителей сохранять спокойствие.

В конце октября из-за износа оборудования на подстанции «Виноградово» без света оставались около 100 тыс. человек.