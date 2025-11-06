Пострадавший при пожаре в частном доме в Сургуте скончался в больнице

Житель Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), получивший множество ожогов в пожаре в СОТ «Прибрежный-1», скончался в больнице, сообщил в своем Telegram-канале глава города Максим Слепов.

Он стал восьмым погибшим в результате происшествия. «Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Администрация Сургута взяла на себя организацию похорон семьи сургутян. Спасшимся оказываем всестороннюю помощь»,— сказал мэр. Он также добавил, что жители города за день собрали вещи и предметы быта для пострадавшей семьи.

Напомним, ночью 5 ноября в результате пожара в двухэтажном дачном доме погибли семь человек, среди них — четыре ребенка. Сотрудники газодымозащитной службы нашли живого мужчину с ожогами — в тяжелом состоянии его передали врачам. Еще два человека выбрались из дома самостоятельно. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ситуацию взял под личный контроль губернатор Югры Руслан Кухарук — он поручил оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.

Ирина Пичурина