В Сургуте семь человек погибли при пожаре в дачном доме

В результате пожара в двухэтажном дачном доме в СОТ «Прибрежный-1» на территории Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) погибли семь человек, среди них — четыре ребенка, сообщили в окружном МЧС. Управление СКР в регионе возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Фото: СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

Сообщение о пожаре сотрудники МЧС поступило 5 ноября в 3:24. На момент прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнем на площади 72 кв. м, обрушились кровля и межчердачные перекрытия. Сотрудники газодымозащитной службы нашли живого мужчину — его передали врачам. Тела погибших обнаружили во время ликвидации пожара и разборки сгоревших конструкций. Тушением занимались 42 специалиста и 13 единиц техники, от МЧС — 31 человек и восемь единиц техники. Открытое горение удалось ликвидировать в 5:16. Личности погибших и обстоятельства пожара устанавливаются. Следствие назначило судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

По данным администрации Сургута, еще два человека выбрались из дома самостоятельно. Человек, которого спасли во время пожара, получил ожоги — он находится под наблюдением врачей. Пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Ранее, 29 октября, в ХМАО произошло два пожара — в СОТ «Черемушки» в Сургуте и Сытомино. По факту гибели двух человек следователи организовали проверки.

Ирина Пичурина