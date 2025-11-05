Глава Югры взял под личный контроль ситуацию с гибелью людей в пожаре в Сургуте

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук взял ситуацию с гибелью семи человек во время пожара в Сургуте под личный контроль и выразил соболезнования родным погибших, сообщили в правительстве региона. Он также поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руслан Кухарук

Пострадавший во время пожара житель находится в тяжелом состоянии в Сургутской городской клинической больнице, за его здоровьем наблюдают врачи. На месте пожара работают все экстренные и надзорные службы, администрация Сургута в течение дня проведет заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

Напомним, ночью 5 ноября в результате пожара в двухэтажном дачном доме в СОТ «Прибрежный-1» на территории Сургута погибли люди, среди них — четыре ребенка. Сотрудники газодымозащитной службы нашли живого мужчину, который получил ожоги — его передали врачам, еще два человека выбрались из дома самостоятельно. Обстоятельства пожара устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ирина Пичурина