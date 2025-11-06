В Ростове вынесен приговор участнику ТО «Азов» за попытку подрыва таможни

Южный военный окружной суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима участника запрещенного в России террористического украинского военизированного националистического объединения (ТО) «Азов», жителя Ставропольского края Александра Жигуна. Его признали виновным в участии в террористической организации, подготовке теракта, незаконном приобретении и изготовлении взрывчатых веществ и государственной измене (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 223.1, ч. 4 ст. 222.1, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 223.1 и ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что подсудимый 10 февраля 2024 года отправил куратору ТО «Азов» видеообращение о добровольном вступлении в террористическую организацию. С февраля по март фигурант для подготовки к теракту провел фото- и видеосъемку различных объектов жизнедеятельности Ставропольского края.

Согласовав с куратором место взрыва и поджога — здание таможни, осужденный арендовал гаражное помещение, после приобрел и отнес в гараж расходные материалы для изготовления самодельных зажигательных устройств, взрывчатых веществ и взрывных устройств, изготовил СЗУ и СВВ.

Довести свой план до конца Жигун не успел — был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Наталья Белоштейн