Володин: Минцифры должно оперативно ввести в оборот детские SIM-карты

Министерство цифрового развития должно в ближайшее время ввести в оборот детские SIM-карты, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он добавил, что Госдума внесет все необходимые изменения в федеральное законодательство, если это потребуется.

Господин Володин отметил, что в 2025 году от телефонных и интернет-мошенников пострадали около 5 тыс. детей, показатель увеличился на 30% за два года. По его словам, детские SIM-карты будут защищать несовершеннолетних от мошеннических схем и других интернет-угроз.

«В первую очередь подразумевается возможность ограничивать пользование определенными сервисами и просмотр нежелательного контента»,— написал председатель Госдумы в Telegram-канале.

После инициативы Минцифры ввести SIM-карты для детей до 14 лет в августе, глава ведомства Максут Шадаев сообщил, что министерство вводит меру, которая позволит родителям получать геотреки детей без необходимости подавать заявление в суд.