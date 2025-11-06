На Дону арендатора признали виновным в захламлении земель опасными отходами

Арендатор земельного участка в Зимовниковском районе Ростовской области не смог оспорить решение суда о признании его виновным в захламлении сельскохозяйственных земель отходами 1 и 2 класса опасности. Исковое заявление в суд направил Россельхознадзор. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Факты складирования твердых бытовых отходов на земельном участке были установлены в 2023 и 2024 годах. Площадь захламления составила 0,6 га. Во взятых пробах было обнаружено превышение предельно допустимой концентрации веществ 1 и 2 класса опасности.

«По выявленным нарушениям арендатору земельного участка выдавались предписания об устранении нарушений. Однако арендатором предписания управления не исполнялись, в связи с чем материалы направлены в суд для рассмотрения с требованием о взыскании ущерба, причиненного земельному участку сельскохозяйственного назначения как объекту окружающей среды»,— сообщили в Россельхознадзоре.

Суд первой инстанции принял решение о взыскании с арендатора участка материального ущерба в размере более 670 тыс. руб. Землепользователь попытался оспорить решение в Ростовском областном суде.

В октябре 2025 года суд определил, что исковые требования Россельхознадзора законны и обоснованы, и пришел к выводу, что службой предоставлено достаточное количество доказательств, подтверждающих вину арендатора.

Наталья Белоштейн