На коммунальных объектах Минобороны в Карелии сформировали аварийные бригады

В Республике Карелия на объектах жилищно-коммунальной службы № 4 (Петрозаводск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ по Ленинградскому военному округу сформированы аварийно-ремонтные бригады. Как сообщили в республиканском правительстве, их создали для обеспечения стабильного прохождения отопительного периода 2025-2026 годов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Численность сформированных бригад составляет 18 человек. На особом контроле они будут держать исправность автомобильной техники, средств связи, спецтехники для выполнения аварийно-восстановительных работ. Сформирован аварийный запас горюче-смазочных материалов и необходимых материально-технических ресурсов.

Также совместно с диспетчерскими службами и дежурными сменами аварийно-ремонтных бригад проводятся противоаварийные тренировки, уточняется в сообщении региональных властей.

Прежде «Ъ Северо-Запад» рассказывал о формировании в Карелии 25 народных дружин для помощи в охране государственной границы РФ с соседней Финляндией. В них вошли более 700 местных жителей.

Андрей Цедрик