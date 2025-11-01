В Карелии сформировано 25 народных дружин для охраны границы с Финляндией

На территории Республики Карелия сформировано 25 народных дружин для помощи в охране государственной границы РФ с соседней Финляндией. В них вошли более 700 местных жителей, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

«Работаем во взаимодействии с пограничным управлением, с которым заключили соглашение по оказанию помощи нашим добровольцам. Участники дружин — это более 700 жителей Карелии — хорошо знают территорию и ориентируются на местности, для них проводят специальные занятия и инструкции»,— написал господин Парфенчиков в своем Telegram-канале.

По словам главы республики, с начала этого года добровольцы уже обнаружили 42 нарушения погранрежима, выявили 23 случая миграционных нарушений и природоохранного законодательства, а также задержали одного подозреваемого в нарушении госграницы.

Об идее сформировать народные дружины для охраны границ в Карелии стало известно в конце октября. Такое решение вызвано в том числе тем, что в 2023 году Финляндия стала членом НАТО.

Андрей Цедрик