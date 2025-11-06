На Дону возобновят работу мобильные бригады «Поезда здоровья»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь объявил о возобновлении программы «Поезд здоровья». Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам господина Слюсаря, специалисты выполнили более 40 тыс. обследований, более 500 пациентов были своевременно госпитализированы, что позволило выявить серьезные болезни на ранних стадиях. Программа получила высокие оценки местных жителей и профессиональных сообществ здравоохранения. График работы передвижных клиник на ноябрь уже утвержден.

«Проект реализуется мобильными группами медиков, оснащенными современными технологиями и средствами диагностики. Медицинские работники посещают отдаленные населенные пункты, предлагая бесплатные обследования для населения»,— написал Юрий Слюсарь.

Губернатор отметил:« Это не просто однократная акция, а регулярная работа, которую мы намерены продолжить и расширить».

Валентина Любашенко