На Каспийском побережье Дагестана 90% застроек признаны незаконными

В Дагестане за счет цифровых технологий мониторинга застройки побережья Каспийского моря удалось установить, что из более чем 500 поставленных на кадастровый учет построек только 57 (10%) официально оформлены. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера — министра по земельным и имущественным отношениям республики Заура Эминова.

Для анализа данных используются технологии искусственного интеллекта, которые сопоставляют информацию за последние пять лет.

Помимо этого, для мониторинга применяют 3D-сканеры, которые позволяют контролировать объекты, не заходя на частную территорию, проводятся облеты территории с получением ортофотопланов — снимков, на которых можно определить характеристики объектов, их площадь и количество на земельном участке. Сопоставляя эти данные с сервисами НСПД (Национальная система пространственных данных), выявляются объекты, какие стоят на учете и облагаются налогами, а какие — не стоят.

Завершение мониторинга запланировано на конец 2025 года. После этого будет разработана стратегия, которая может включать снос незаконных зданий или их легализацию для обеспечения законного оборота недвижимости.

Наталья Белоштейн