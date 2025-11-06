Депутат Европарламента рассказал о шансах Украины выиграть войну с Россией

Евросоюз (ЕС) рассчитывает использовать замороженные российские активы в надежде на поражение России в украинском конфликте. Однако этого не произойдет, и Украине важно это понять, заявил депутат Европарламента от ФРГ Михаэль фон дер Шуленбург.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Европарламента от ФРГ Михаэль фон дер Шуленбург

Фото: European Union / Wikimedia Депутат Европарламента от ФРГ Михаэль фон дер Шуленбург

Фото: European Union / Wikimedia

«Мы одобрили идею, что мы передадим эти средства (замороженные российские активы Украине.—"Ъ"), а затем, проиграв войну, Россия выплатит эти деньги,— заявил господин фон дер Шуленбург на Youtube-канале норвежского политолога Гленна Дизена.— Проиграв войну! Мы все еще думаем, что они проигрывают. Этого не произойдет».

Одним из оснований для использования ЕС российских замороженных активов депутат назвал обещание ежегодно передавать Украине 0,25% от ВВП стран объединения. По его словам, собственных средств для передачи Киеву у Евросоюза нет.

С 2022 года страны ЕС и G7 заморозили около €280 млрд российских активов и периодически направляют доходы от них Украине. 16 октября еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс сообщил, что ЕК рассчитывает провести экспроприацию активов до конца 2025 года.

