Объем сделок слияния и поглощения в России упал до минимума за пять лет

В третьем квартале объем сделок слияния и поглощения на российском рынке составил $7,24 млрд, следует из обзора агентства AK&M, с которым ознакомился «Ъ». Это в 1,7 раза меньше по сравнению с прошлым годом. Показатель стал минимальным для отчетного периода с 2020 года.

При этом выросли объемы сделок по обращению активов в доход государства, отмечают в AK&M. По оценкам агентства, одна из причин снижения общего объема сделок — высокая ключевая ставка ЦБ (к концу сентября она составляла 17%).

Эксперты прогнозируют улучшение ситуации на рынке M&A в четвертом квартале за счет снижения ключевой ставки Банка России. Однако, по словам партнера Kept Дениса Суровцева, 2025 год все равно станет одним из худших в современной истории российского рынка слияния и поглощения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рынок M&A получил господдержку».