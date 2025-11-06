Рынок M&A получил господдержку

В третьем квартале 2025 года сумма сделок слияния и поглощения сократилась до минимума с 2020 года — $7,24 млрд. Иностранные собственники, бывшие до последнего времени основными продавцами российских активов, либо покинули рынок, либо отложили свой уход. Зато растет число сделок по переводу активов в собственность государства, в частности, по причинам обеспечения стратегической безопасности. По итогам года доля подобных сделок может достигнуть 20% от общего объема рынка M&A.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По итогам третьего квартала 2025 года объем сделок слияния и поглощения на российском рынке составил всего $7,24 млрд, сократившись по сравнению с показателем прошлого года в 1,7 раза, следует из обзора агентства AK&M (с ним ознакомился “Ъ”). Это минимальное значение для отчетного периода за последние пять лет. Одним из негативных факторов остается все еще слишком высокая ключевая ставка Банка России (к концу сентября она составляла 17%), поскольку высокая стоимость заемных средств препятствует покупкам активов, отмечается в обзоре.

Вместе с тем средняя стоимость трансакции выросла почти на 22%, почти до $70 млн.

Это может быть обусловлено как сокращением доли сделок по выходу иностранных инвесторов из российских активов, которые проходят с большим дисконтом, так и возросшей ролью стратегических инвесторов, готовых к более высоким оценкам в силу лучшего понимания синергии от приобретаемого бизнеса, отмечает партнер Б1 Юлия Загорнова.

Если в 2022–2024 годах уход иностранных собственников был драйвером роста объема рынка M&A, то в текущем году они не оказывают серьезного влияния на общую статистику. В третьем квартале такие сделки заняли всего 1,9%. По мнению заместителя гендиректора агентства AK&M Людмилы Ереминой, снижение объема таких трансакций связано прежде всего с регуляторными ограничениями — низкой ценой актива и обязательными выплатами, которые существенно снижают выручку от сделки. Сохраняется и неопределенность в сроках согласования таких сделок. «Многие давно запланированные сделки так и не завершились — в особенности это касается машиностроения и финансовых институтов, где "зависли" продажи, объявленные еще в 2023 году»,— отмечает госпожа Еремина.

Вместе с тем эксперты AK&M указывает на возросшие объемы сделок по обращению активов в доход государства.

Это продиктовано смешанными причинами: фискальными, социальными, вопросами стратегической безопасности, поясняет ассоциированный директор по финансовому консультированию группы компаний «Мариллион» Антон Левдонский. При этом передача предприятий в собственность государству чаще всего несет за собой возмещение ущерба, нанесенного стране прежними собственниками, и именно по этой сумме осуществляется оценка сделки. В третьем квартале 2025 года общая стоимость таких сделок достигла $1,79 млрд, оценивают в AK&M. Крупнейшей из них стала смена собственника ООО «Востокцемент» и ГК «Ренессанс», ранее принадлежавших экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву (см. “Ъ” от 11 сентября). Государство оценило активы более чем в $950 млн.

По итогам года эксперты в целом ожидают улучшения ситуации на рынке слияния и поглощения. Возможно умеренное оживление в четвертом квартале за счет снижения ключевой ставки, однако 2025 год в любом случае останется одним из худших в современной истории российского рынка M&A, отмечает партнер Kept Денис Суровцев.

Эксперты также не исключают увеличения количества сделок по переводу активов в собственность государства, по оценке госпожи Ереминой, их доля по итогам года может составить около 20% от общего объема рынка M&A. Характер во многом зависит от бенефициаров — «если это ранее приватизированная компания, компания с российскими корнями, то велик шанс судебных споров», отмечает и Антон Левдонский. Однако многое будет зависеть от действий властей недружественных стран. И при определенных условиях «возможен всплеск национализации активов, которые сегодня формально принадлежат участникам из недружественных стран», считает господин Левдонский. По его мнению, в отношении активов иностранных компаний национализация может быть «в определенном смысле проще и носить смешанный характер, включать элементы выкупа активов».

Юлия Пославская