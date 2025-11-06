Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 35%

В октябре в России было продано 165,7 тыс. новых легковых автомобилей, подсчитали в «Автостате». Это на 35% больше по сравнению с сентябрем. Результат стал рекордным с ноября прошлого года.

При этом в годовом выражении в октябре было продано на 3,2% меньше машин. Лидером на российском авторынке в октябре стала Lada. Продажи бренда выросли на 26% месяц к месяцу, до 33,25 тыс. штук. Далее следуют Haval и Geelу.

Опрошенные «Ъ» эксперты и дилеры связывают рост продаж с пересмотром правил расчета утилизационного сбора, анонсированным Минпромторгом. «Люди, планировавшие покупку в ближайшие три-шесть месяцев, решили не откладывать приобретение до повышения цен»,— пояснил директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

