МИД РФ: действия США вблизи Венесуэлы повышают напряженность

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что наращивание американской группировки в Карибском бассейне ничем не оправдано и только увеличивает напряженность в регионе. Вина за сложившуюся ситуацию лежит на США, подчеркнул он.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы с Каракасом в плотном контакте. По всем линиям специалисты, занимающиеся тематикой нашего взаимодействия, есть в самых разных ведомствах. Мы держим все каналы коммуникации открытыми»,— сказал Сергей Рябков. Так он ответил на вопрос о том, запрашивал ли Каракас помощь Москвы на фоне военного давления США.

Газета The Washington Post сообщала, что на фоне надвигающейся военной угрозы со стороны США президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в укреплении системы ПВО Венесуэлы, в том числе за счет ремонта закупленных в свое время у Москвы истребителей Су-30. Тем временем американские СМИ узнали об утверждении списка целей для ударов по Венесуэле, которые, как утверждает Вашингтон, связаны с наркокартелями.

Лусине Баласян