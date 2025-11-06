Экс-глава департамента строительства и ЖКХ ЕАО осужден за взятки на 8,5 лет

Биробиджанский районный суд Еврейской автономной области приговорил бывшего начальника департамента строительства и ЖКХ регионального правительства Владимира Петренко к восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взяток на 3,7 млн руб. (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ), сообщила прокуратура ЕАО.

Владимиру Петренко также назначили выплатить штраф в размере более 35 млн руб. Суд установил, что с ноября 2022 года по декабрь 2024 года чиновник получал от руководителей компаний взятки за ускоренное рассмотрение документов для предоставления субсидий. Ранее «Ъ» писал, что Петренко получил 3,5 млн руб. от гендиректора госпредприятия ЕАО «Облэнергоремонт плюс» Андраника Авдаляна за содействие в получении субсидий. Еще 200 тыс. руб. он принял от учредителя ООО «Строй-ДВ» Дмитрия Кытмана за дополнительное финансирование из федерального бюджета по контрактам нацпроекта «Экология».

Приговор не вступил в законную силу.

Дарья Балобанова, Биробиджан