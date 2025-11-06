Над Подмосковьем вновь заметили летящий болид

В небе над Московской областью заметили яркую сине-зеленую вспышку и объект, похожий на комету.

Издание MSK1.ru опубликовало запись с видеорегистратора, на котором виден полет небесного тела. На видео указано, что оно сделано 5 ноября в 22:35 мск.

Жители Подмосковья сообщали об аналогичном явлении 27 октября. Глава центра проектной деятельности по БАС МФТИ Александр Родин говорил, что яркий объект мог быть фрагментом космического мусора. Сотрудник физико-астрономического отдела музея истории космонавтики им. Циолковского Александр Алексеев допускал, что появление объекта в атмосфере может свидетельствовать о возросшей космической активности вблизи Земли.