Число приостановивших работу аэропортов увеличилось до шести

Росавиация сообщила, что в аэропортах Пензы, Ульяновска и Ярославля введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Ранее работу также приостановил аэропорт Иваново. Аналогичные ограничения продолжают действовать в Волгограде и Саратове.

Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской, Ивановской, Брянской, Воронежской, Пензенской областях, а также в Мордовии. Вечером 5 ноября, по данным Минобороны, силы ПВО сбили 16 беспилотников над девятью регионами.