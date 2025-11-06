Над территорией России за семь часов сбиты 16 БПЛА

Минобороны России заявило, что с 17:00 мск 5 ноября и до полуночи силы ПВО уничтожили 16 беспилотников над девятью регионами.

Как уточнило ведомство, по три БПЛА сбиты над Воронежской и Ростовской областями, по два — над Крымом, а также Брянской и Волгоградской областями. По одному беспилотнику сбито над Белгородской, Курской, Тульской областями и Краснодарским краем.

Росавиация сообщала, что ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Волгограда и Саратова.