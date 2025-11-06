Аэропорты Волгограда и Саратова приостановили работу

Росавиация сообщила, что в аэропортах Волгограда и Саратова введены ограничения на прием и выпуск самолетов.

Сообщение о приостановке работы аэропорта Волгограда было опубликовано в 22:20 мск 5 ноября. О введении ограничений в аэропорту Саратова Росавиация сообщила в 22:33 мск. Примерно через полчаса аэропорт возобновил работу. В 00:19 ограничения были введены повторно.

По данным Минобороны, с 17:00 мск 5 ноября и до полуночи над девятью регионами России сбиты 16 беспилотников.