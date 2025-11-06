ТМХ не будет выкупать долю в ГК «Дело» из-за споров о цене

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) не будет выкупать 49% ГК «Дело», принадлежащих «Росатому». Стороны не смогли договориться о стоимости актива, сообщили «Ъ» источники, знакомые с ходом переговоров. Встреча основателя «Дело» Сергея Шишкарева, гендиректора ТМХ Кирилла Липы и представителя «Росатома» завершилась решением расторгнуть сделку, заключенную в конце 2024 года.

1% группы, приобретенный ТМХ, будет выкуплен обратно господином Шишкаревым. Это повлечет смену гендиректора управляющей компании и пересмотр стратегии развития.

Еще одним фактором, повлиявшим на решение ТМХ, называют переговоры «Росатома» о продаже 50% минус одна акция портового оператора FESCO арабской DP World. Госкорпорация концентрируется на создании международного логистического холдинга, что изменило ее приоритеты. В «Росатоме», ГК «Дело» и ТМХ отказались от комментариев.

