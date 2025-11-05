«Зениту» не удалось обыграть московское «Динамо» в домашнем матче Кубка России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» завершил поражением домашний матч четвертьфинала Кубка России. Команда проиграла московскому «Динамо» со счетом 1:3.

Игра состоялась 5 ноября на стадионе «Газпром Арена». Первый тайм оказался безрезультативным для обеих команд. На 53-й минуте ворота сине-бело-голубых поразил бывший игрок «Зенита» Иван Сергеев. Лишь на 76-й минуте бразилец Педро сравнял счет. Далее Ульви Бабаев вновь вывел «Динамо» вперед. Отрыв на 90-й минуте увеличил Константин Тюкавин.

Ответная встреча на Кубок России между двумя командами пройдет 27 ноября в Москве на «ВТБ Арене».

Прежде «Зенит» завершил победой матч РПЛ с «Локомотивом» со счетом 2:0. Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад».

Татьяна Титаева