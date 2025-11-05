Медведев: Россию вынудили задуматься о возобновлении ядерных испытаний

Заявления президента США Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях могут привести к ответным действиям России, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, Россия может начать подготовку к собственным испытаниям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Никто не знает, что Трамп имел в виду под "ядерным испытанием" (вероятно, даже он сам). Но он президент Соединенных Штатов. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена оценить целесообразность проведения собственных полноценных ядерных испытаний»,— написал господин Медведев в X.

30 октября Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия, объяснив это необходимостью не уступать программам, которые, по его словам, тайно реализуют Россия и Китай. Сегодня президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел, Министерству обороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать и проанализировать информацию для внесения предложений о возможном начале работ по подготовке ядерных испытаний.

