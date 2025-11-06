Лула да Силва призвал богатые страны больше тратить на борьбу с изменением климата

Богатые страны извлекли наибольшую выгоду из экономики, основанной на выбросах углерода. Теперь они должны взять на себя ответственность за борьбу с изменением климата и выполнить свои обязательства. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в колонке для «Ъ».

«Чтобы сообща противостоять этому кризису, нам нужны ресурсы. И мы должны признать, что принцип общей, но дифференцированной ответственности должен оставаться непреложной основой любого климатического соглашения»,— заявил президент Бразилии.

Глобальный Юг требует расширения доступа к ресурсам не из благотворительных соображений, а из соображений справедливости, подчеркнул Лула да Силва. Он отметил, что за два года Бразилия вдвое сократила вырубку лесов в Амазонии — это показало, что реальные действия в области изменения климата возможны.

Подробнее — в колонке президента Лулы да Силвы для «Ъ».