«Конференция ООН по климату как момент истины»

6 ноября в Белене (Бразилия) открывается саммит мировых лидеров по вопросам климата. В преддверии 30-й климатической конференции ООН (COP30), которая также знаменует 20-летие вступления в силу Киотского протокола и 10-летие Парижского соглашения, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в своей статье для “Ъ” рассказал о том, почему местом проведения мероприятия стала именно бразильская Амазония, с какими инициативами его страна подходит к саммиту и каких шагов в области борьбы с изменениями климата Бразилия ждет от других стран.

Сегодня в бразильской Амазонии стартует саммит в Белене, предваряющий 30-ю конференцию ООН по изменению климата (COP30). Я созвал мировых лидеров в эти дни перед началом COP30, чтобы мы подтвердили свою готовность действовать с той срочностью, которой требует от нас климатический кризис.

Если мы не сможем перейти от слов к реальным действиям, наше общество потеряет веру не только в конференции по климату, но и в многосторонность и международную политику в целом. Вот почему я созвал лидеров на Амазонке: чтобы эта конференция стала моментом истины, когда мы продемонстрируем серьезность нашей общей преданности планете.

Человечество уже продемонстрировало свою способность преодолевать серьезные проблемы, действуя сообща и руководствуясь наукой. Мы защитили озоновый слой. Глобальный ответ на пандемию COVID-19 доказал, что мир может действовать решительно при наличии решимости и политической воли.

Бразилия принимала Саммит Земли в 1992 году. Мы одобрили конвенции по климату, биоразнообразию и борьбе с опустыниванием и закрепили принципы, которые легли в основу новой парадигмы сохранения нашей планеты и человечества. За последние 33 года на этих встречах были заключены важные соглашения и поставлены новые цели по сокращению выбросов парниковых газов — от прекращения вырубки лесов к 2030 году до утроения использования возобновляемых источников энергии.

Более трех десятилетий спустя мировые лидеры возвращаются в Бразилию, чтобы противостоять изменению климата. Неслучайно COP30 проходит в самом сердце тропических лесов Амазонки. Это возможность для политиков, дипломатов, ученых, активистов и журналистов воочию созерцать происходящее в Амазонии.

Мы хотим, чтобы мир увидел истинное состояние лесов, крупнейшего речного бассейна планеты и миллионы людей, живущих в этом регионе. Конференции по климату не могут быть просто форумами для демонстрации хороших идей и площадками для ежегодных встреч и переговоров. Они должны давать возможность соприкасаться с реальностью и принимать эффективные меры по борьбе с изменением климата.

Чтобы сообща противостоять этому кризису, нам нужны ресурсы. И мы должны признать, что принцип общей, но дифференцированной ответственности должен оставаться непреложной основой любого климатического соглашения.

Вот почему Глобальный Юг требует расширения доступа к ресурсам — не из благотворительных соображений, а из соображений справедливости. Богатые страны извлекли наибольшую выгоду из экономики, основанной на выбросах углерода. Теперь они должны выполнить свои обязательства — не только взять на себя ответственность, но и выполнить свой долг.

Бразилия вносит свой вклад. Всего за два года мы вдвое сократили вырубку лесов в Амазонии, продемонстрировав, что реальные действия в области изменения климата возможны.

В Белене мы запустим инновационную инициативу по сохранению лесов: фонд «Тропические леса навсегда» (Tropical Forests Forever Facility; TFFF). Это инновационный фонд, поскольку он работает как инвестиционный фонд, а не как механизм пожертвований. Фонд TFFF будет вознаграждать тех, кто сохраняет леса, и тех, кто инвестирует в фонд. Это беспроигрышный подход к борьбе с изменением климата. В стремлении подать пример Бразилия уже объявила об инвестициях в TFFF в размере $1 млрд. Мы ожидаем таких же амбициозных объявлений со стороны других стран.

Мы также стали второй страной, представившей новый национальный план действий по сокращению выбросов парниковых газов (NDC). Бразилия обязалась сократить свои выбросы на 59–67% во всех секторах экономики. Исходя из этого, мы призываем все страны представить столь же амбициозные NDC и эффективно их внедрять.

Энергетический переход имеет основополагающее значение для выполнения требований бразильского NDC. Наша энергетическая система — одна из самых экологически чистых в мире: 88% электроэнергии поступает из возобновляемых источников. Мы лидируем в производстве биотоплива и развиваем ветровую, солнечную и водородную энергетику.

Крайне важно перенаправить доходы от добычи нефти на финансирование справедливого, упорядоченного и равноправного энергоперехода. Со временем нефтяные компании по всему миру, включая бразильскую Petrobras, преобразуются в энергетические компании, поскольку модель роста, основанная на ископаемом топливе, не может существовать вечно.

Люди должны быть в центре политических решений, касающихся изменения климата и перехода к энергетике. Мы должны признать, что наиболее уязвимые слои нашего общества в наибольшей степени страдают от последствий изменения климата, и именно поэтому планы перехода и адаптации должны быть направлены на борьбу с неравенством.

Мы не должны забывать, что 2 млрд людей не имеют доступа к экологически чистым технологиям и топливу для приготовления пищи, а 673 млн по-прежнему живут в условиях хронического голода. В ответ на это мы представим в Белене Декларацию о голоде, бедности и климате. Наша приверженность борьбе с глобальным потеплением должна быть напрямую связана с борьбой с голодом.

Кроме того, необходимо продвигать реформу глобального управления. Сегодня многосторонности мешает паралич Совета Безопасности ООН. Созданный для сохранения мира, он не справился с задачей предотвратить войны. Поэтому наш долг — бороться за реформу этого института.

На COP30 мы выступим с инициативой создания Совета ООН по изменению климата на базе Генеральной ассамблеи. Эта новая структура управления, которая, обладая достаточным влиянием и легитимностью, сможет гарантировать выполнение странами своих обещаний, станет эффективным шагом к преодолению нынешнего паралича многосторонней системы.

На каждой конференции по климату мы слышим много обещаний, но видим слишком мало реальных действий. Эпоха деклараций о благих намерениях закончилась: пришло время действовать. Именно поэтому сегодня мы открываем «COP истины».