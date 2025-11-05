Белгородский губернатор прокомментировал задержание сбежавшего военного

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что региональные власти намерены отметить военнослужащих, участвовавших в задержании Алексея Кострикина, сбежавшего из-под стражи и подозреваемого в совершении нескольких тяжких преступлений. Он сообщил это в ходе прямого эфира вечером, 5 ноября.

«Напряжение было не только у Новой Таволжанки, но и практически у всего приграничья. Я согласен, что нужно выразить благодарность тем, кто задержал. Сейчас дал поручение Евгению Васильевичу Воробьеву найти группу военнослужащих, которые осуществили задержание. Мы выясним, как это происходило, свяжемся с командованием и обязательно будем поощрять. Это действительно большое дело»,— считает глава региона. Он также отметил, что рассчитывает на «достойное решение суда» в отношении подозреваемого.

Сегодня днем стало известно, что в Белгородской области был задержан военнослужащий Алексей Кострикин, обвиняемый в убийствах и изнасиловании. По данным следствия, в ночь с 28 на 29 октября в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа он проник в жилой дом, где убил мужчину и изнасиловал его супругу. После задержания Кострикин сумел бежать из-под ареста, при этом совершив еще одно убийство. Повторное задержание состоялось спустя два дня. Сейчас Кострикин доставлен в военный следственный отдел Следственного комитета России по Белгородскому гарнизону.

Анна Швечикова