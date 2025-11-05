Песков: Россия не принимает участия в гонке вооружений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не участвует в гонке вооружений, а занимается планомерным развитием собственных систем вооружения и средств доставки. По его словам, эта работа ведется независимо от изменений в международной обстановке и началась задолго до текущих событий.

«Мы не принимаем участия в гонке вооружений. Мы занимаемся развитием своих систем вооружения и систем доставки. Это — планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»). Он пояснил, что Россия не стремится к эскалации военного потенциала или конкуренции с другими государствами, а сосредоточена на обеспечении собственной безопасности и обороноспособности.

Господин Песков также заявил, что обновленная российская ядерная триада сегодня является самой современной в мире, и развитие вооружений направлено на надежную защиту интересов страны. Пресс-секретарь также подчеркнул, что руководство России не готовит ядерные испытания, а лишь изучает их целесообразность в свете изменений в политике США.