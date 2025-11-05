Песков: ядерная триада России обновлена

Ядерная триада России обновлена, страна не принимает участия в гонке вооружений, а развивает свои системы. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Вы знаете, что наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность», — сказал Дмитрий Песков (цитата по «РИА Новости».

По его словам, позиция Владимира Путина не терпит двойных трактований — Россия привержена обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Господин Песков пояснил, что на сегодняшнем заседании Совета безопасности президент поручил не подготовиться к ядерным испытаниям, а изучить их целесообразность.