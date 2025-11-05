Как устроены подземные ядерные испытания

Разброс по срокам подготовки ядерных испытаний, о котором упомянул на Совбезе начальник Генштаба Валерий Герасимов, объясняется технологической сложностью самого процесса. Для тестирования боевых зарядов необходимо не только наличие полигона, но и завершенный цикл инженерных, логистических и радиационно-защитных мероприятий. Сами испытания проводятся под землей и требуют штолен, герметичных камер и измерительных систем, способных фиксировать параметры взрыва. Даже при готовой инфраструктуре подготовка занимает месяцы: необходимо пробурить шахты, укрепить выработки, установить датчики и провести герметизацию. Если же требуется восстановление старых объектов или создание новых, сроки увеличиваются до нескольких лет.

Главный российский испытательный полигон расположен на архипелаге Новая Земля. Его начальник контр-адмирал Андрей Синицын еще в сентябре 2024 года заявлял, что объект «в любой момент готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности». По его словам, на полигоне сохраняется лабораторно-испытательная база, полностью укомплектован персонал, ежедневно дежурят посты воздушного наблюдения и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Однако даже при этом уровне готовности технический цикл требует времени: необходимо провести расчеты устойчивости пород, проверить системы безопасности, смонтировать контрольные приборы и обеспечить герметичность подземных выработок. Существенным фактором остаются природные условия, так как безопасная доставка оборудования и материалов на Новую Землю возможна только в короткий летний период. В целом, по оценкам западных экспертов, инфраструктура полигона позволяет при необходимости провести подземное испытание в относительно короткие сроки — от нескольких месяцев до года после принятия политического решения.

Дмитрий Сотак