Краткая история советских ядерных испытаний

Всего с 1949 по 1990 год Советский Союз провел 715 ядерных испытаний с использованием 969 устройств. 124 испытания было осуществлено в интересах народного хозяйства, 591 — в военных целях. Суммарная мощность всех испытаний составила 285,4 мегатонны. В атмосфере Земли произведено 215 ядерных взрывов, 498 испытаний были подземными, 3 — подводными и 1 — на поверхности воды. Основными полигонами стали Семипалатинский (456 испытаний) и Новая Земля (130).

Первая советская атомная бомба РДС-1 была взорвана 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Мощность составила 22 килотонны в тротиловом эквиваленте.

Первый сброс советской атомной бомбы в ходе испытаний был осуществлен 18 октября 1951 года, первое испытание водородной бомбы — 12 августа 1953 года, тактического ядерного заряда — 23 августа 1953 года.

21 сентября 1955 года на полигоне Новая Земля произведен первый в СССР подводный ядерный взрыв заряда РДС-9 торпеды Т-5 (3,5 килотонны). 2 февраля 1956 года проведен первый пуск ракеты с боевым ядерным зарядом. Ракета Р-5М была запущена с полигона Капустин Яр и поразила цель на полигоне близ Аральска в Казахстане.

30 октября 1961 года на Новой Земле произведен самый мощный ядерный взрыв в истории (термоядерная бомба АН602 мощностью 58 мегатонн).

С 31 марта 1958 года по август 1961 года СССР придерживался моратория и не проводил ядерные испытания. Еще один односторонний мораторий действовал с 6 августа 1985 года по 25 февраля 1987 года.

Последнее советское ядерное испытание состоялось 24 октября 1990 года: на полигоне Новая Земля был произведен подземный взрыв восьми зарядов общей мощностью 70 килотонн. После этого СССР объявил об одностороннем моратории на испытания ядерного оружия. Его придерживается и Россия.