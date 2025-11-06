Рост цен на одежду и обувь в РФ замедлился до уровня инфляции

Рост трат россиян на одежду и обувь в январе—сентябре 2025 года резко замедлился после двузначных скачков в 2022–2024 годах. Средние чеки увеличились лишь на 5–9%, что примерно соответствует инфляции (8,13% по итогам октября).

Аналитики связывают это с охлаждением потребительского спроса и стабилизацией рубля. На фоне падения покупательской способности ритейлеры опасаются перекладывать растущие издержки на клиентов, но и снижать цены не готовы из-за рисков для рентабельности. Рынок движется к ценовому плато, считают эксперты.

Еще одним следствием прежнего скачка цен стало сокращение среднего (middle) сегмента, доля которого упала с 30–35% в 2020 году до 15–17% в 2025-м. Покупатели все чаще выбирают между масс-маркетом и премиум-классом. Кроме того, малый бизнес активнее уходит с дорогих маркетплейсов, развивая собственные онлайн-каналы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Гардероб нащупал ритм».