Власти увеличили срок хранения данных пользователей до трех лет

С 1 января 2026 года интернет-сервисы будут обязаны хранить данные и переписки пользователей три года вместо одного. В Минцифры заявили «Ъ», что нововведение повысит безопасность и эффективность расследования киберпреступлений. Для обычных пользователей, по словам чиновников, ничего не изменится.

В Роскомнадзоре на запрос «Ъ» не ответили. Эксперты предупреждают о значительном росте издержек компаний. По оценкам, расходы на хранение данных могут увеличиться на несколько миллиардов рублей ежегодно. Для покрытия затрат сервисам, возможно, придется повысить цены на услуги или объем рекламы. В «Яндексе», VK и «Сбере» отказались от комментариев. Нарушителям грозят штрафы до 6 млн руб. и блокировка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Примите как данность».