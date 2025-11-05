Примите как данность

Интернет-сервисы будут обязаны хранить данные пользователей три года вместо одного, как сейчас. В Минцифры аргументируют это решение необходимостью повышения безопасности и эффективности расследования мошенничества, киберпреступлений и других противоправных действий. По мнению экспертов, издержки компаний на хранение данных могут вырасти на несколько миллиардов рублей ежегодно.

С 1 января 2026 года организаторы распространения информации в интернете (ОРИ) будут обязаны хранить сообщения пользователей и информацию о них три года вместо одного, следует из постановления правительства РФ от 30 октября, опубликованного на портале правовых актов.

В Минцифры уверяют, что увеличение срока хранения сообщений пользователей позволит «улучшить безопасность и защиту пользователей в интернете»: «Увеличение этого срока позволит создать более эффективную систему для расследования и пресечения преступлений, таких как мошенничество, киберпреступность и другие противоправные действия». В пресс-службе министерства добавляют, что для обычных граждан ничего не изменится. В Роскомнадзоре не ответили на запрос “Ъ”.

Реестр ОРИ был создан Роскомнадзором в 2014 году. По данным на конец октября 2025 года, в него включено 413 российских и иностранных сервисов, СМИ и компаний, таких как «Яндекс», VK, Telegram и др. Наличие сервиса в реестре накладывает на него ряд обязательств.

Помимо необходимости хранить сообщения пользователей и данных о них ОРИ должны предоставлять такие данные по запросу силовых структур, а также установить оборудование для обеспечения удаленного доступа ФСБ к информации о пользователях и их действиях.

За неисполнение требований предусмотрены штрафы в размере до 6 млн руб. Ресурсы, которые систематически уклоняются от исполнения норм, могут быть заблокированы. Так, в 2024 году нарушение требований законодательства об ОРИ послужило официальным поводом для блокировки Роскомнадзором мессенджера Viber на территории России.

Уровень киберпреступности в России демонстрирует рост: за третий квартал 2025 года было зафиксировано свыше 42 тыс. атак, что на 73% больше показателей прошлого года и составляет 40% от общего числа годовых инцидентов. Количество высококритичных атак достигло 7,6 тыс. Основными мишенями злоумышленников стали телекоммуникации, ИТ и финансовый сектор. Что касается мошенничества, то, по данным «Сбера» за 2024 год, злоумышленники похитили у россиян не менее 295 млрд руб.

Партнер практики «Промышленность и технологии» компании Strategy Partners Роман Тиняев указывает на то, что длительное хранение данных обусловит необходимость дополнительных мер защиты, а для покрытия возросших издержек компаниям, возможно, потребуется повысить стоимость услуг. «Продление сроков хранения информации объективно увеличит нагрузку на инфраструктуру и расходы компаний»,— подтверждают в Ассоциации больших данных (объединяет «Сбер», «Яндекс», VK и др.). В «Яндексе», VK, «Сбере», Т-Банке, HeadHunter отказались от комментариев.

Андрей Липов, глава Роскомнадзора, в интервью «Известиям» в сентябре 2025 года: Интернет-среда дает сегодня людям не только огромные возможности, но и в силу того, как она устроена, несет в себе весьма серьезные опасности.

«Издержки компаний вырастут более чем кратно, поскольку кроме того, что необходимы дополнительные объемы хранения, вычислительные мощности, также необходимо предусмотреть место для размещения в ЦОДах и построить соответствующую инфраструктуру. Кроме этого, это все нужно эксплуатировать и содержать»,— считает директор технологической практики «ТеДо» Юрий Швыдченко.

По предварительным оценкам, финансовая нагрузка на сервисы из реестра Роскомнадзора в объеме на весь рынок в будущем может возрасти на несколько миллиардов рублей, говорит гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Новые меры могут обойтись в 1–5% от годовой выручки того или иного сервиса, рассуждает гендиректор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин: «Это нагрузка, которую они будут вынуждены компенсировать за счет пользователей или партнеров. Например, увеличив выдачу рекламы или подняв цены на сопутствующие услуги. Вероятнее всего, всех изменений следует ждать с начала следующего года».

Алексей Жабин, Марианна Голдобенкова, Полина Мынко