Предприятиям Петербурга выделят более 900 млн рублей на закупку нового оборудования

Фонд развития промышленности Санкт Петербурга одобрил выделение льготного финансирования пяти городским предприятиям на общую сумму 918,7 млн рублей. Они получат займы для приобретения оборудования на срок до пяти лет по ставкам от 3% до 7%, сообщили в пресс-службе Смольного.

Средства в размере 289,3 млн руб. будут выделены, в частности, региональному производителю зубных имплантов ООО «Техник+». Выпускающее сухие строительные смеси ООО «ИСС» получит заем на 321,1 млн руб. на закупку линии по их производству и фасовке. Производящему ковролин ООО «Нева ТафтТ» выделят 265 млн руб.

Помимо этого, Фонд поддержал заявку АО «НИИ ТМ» на выделение компании 22,3 млн руб. на приобретение станков, необходимых для увеличения портфеля заказов в сфере автоматизации производства, и ООО «НПП "Энергетические системы"» — на 21 млн руб. для модернизации производства электрооборудования.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще трем петербургским предприятиям одобрили займы на сумму более 196 млн рублей.

Андрей Цедрик