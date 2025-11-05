Неплатежи возглавили рейтинг проблем

Неплатежи контрагентов стали главным ограничителем работы компаний — такой ответ дали в третьем квартале 39% опрошенных РСПП в рамках мониторинга представителей бизнеса. Значение этого фактора существенно выросло за прошедшие месяцы — по итогам второго квартала невыполнение обязательств со стороны партнеров как основную проблему указали чуть более четверти опрошенных. РСПП, напомним, предупредил об этой проблеме еще весной, предложив ввести комплексное наблюдение за платежами, поощрять своевременные расчеты, а в рамках госзаказа закрепить предоплату контрактов на уровне 75% их стоимости. В то же время проблема неплатежей год назад также выходила на первое место среди названных бизнесом, что позволяет говорить о ее сезонном характере; отчасти она может объясняться переносом Минфином значительной доли финансирования госзаказа на начало года.

Второе и третье места среди факторов, мешающих работе компаний, заняли снижение спроса на продукцию или услуги (доля 34%) и недостаток оборотных средств (32%). При этом только 16% организаций пожаловались на проблемы с доступом к заемным средствам, в то время как по итогам второго квартала вопрос доступа к кредитованию беспокоил более трети представителей опрошенных предприятий.

При этом список мер для повышения эффективности работы бизнеса, несмотря на изменившиеся жалобы компаний, остался прежним — так, более двух третей предприятий (68%) планируют продолжать сокращать расходы, порядка четверти организаций намерены реализовать программы по внедрению энергосберегающих, ресурсосберегающих технологий и проектов по цифровизации. В планах 24,1% опрошенных предприятий — сохранение или расширение инвестиционных программ. Интенсификацию производства готовы провести 17% организаций, а перераспределить структуру затрат без снижения выпуска продукции и без сокращения объема затрат — 16% опрошенных.

Абсолютное большинство компаний (80%), которые заявили о сокращении расходов на персонал, планируют уменьшать затраты на административные и общехозяйственные нужды. На втором месте (37%) — сокращение расходов на потребляемые услуги, на третьем — снижение расходов на персонал. Отметим, пока эта тенденция никак не проявила себя на рынке труда: по данным Росстата, уровень безработицы, хотя и увеличился после достижения очередного исторического минимума, все равно остается рекордно низким (в сентябре — 2,2%).

Анастасия Мануйлова