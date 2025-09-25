С интернета по нитке

По итогам 2025 года объем российского fashion-рынка вырастет на 7–17% год к году, до 4,45–4,85 трлн руб. Интернет-продажи могут составить примерно половину этой суммы, превысив 2,6 трлн руб. Однако локальные бренды смогут получить не более 20% своей выручки из онлайн-каналов. Ускорить цифровизацию бизнеса им мешает падение маржинальности, непредсказуемость спроса и отсутствие цифрового фундамента.

По итогам 2025 года объем российского fashion-рынка (одежда, обувь и аксессуары) составит 4,45–4,85 трлн руб., подсчитали в агентстве по развитию бизнеса Shift. При консервативном сценарии объем рынка составит около 4,45 трлн руб., увеличившись всего на 7% по отношению к 2024 году. Предпосылками такого развития событий станут высокая ключевая ставка ЦБ и замедление потребительского спроса. При базовом сценарии объем рынка составит 4,7 трлн руб., прибавив 12% по сравнению с прошлым годом. При оптимистичном развитии событий рынок вырастет на 17%, до 4,85 трлн руб. Это будет возможно, только если сохранится двузначных рост электронной торговли в целом.

На общую выручку влияют рост реальных доходов населения и инфляция, но главным драйвером остаются онлайн-продажи, поясняет партнер Shift Дзерасса Базоева. Аналитики этой компании прогнозируют, что по итогам года они в целом превысят 2,6 трлн руб.

Однако у российских брендов структура продаж иная (см. график). В 2023–2024 годах около более 80% выручки приходилось на офлайн у 86% местных брендов. По итогам 2025 года доля цифровых каналов для fashion-ритейлеров вряд ли превысит 15–20% при сохранении текущей стратегии, отмечают аналитики. Продажи в онлайне принесут локальным брендам всего 0,5–0,6 трлн руб., считают в агентстве.

Среди технологий, которые компании из fashion-индустрии внедряют в свою работу, аналитики перечисляют создание виртуальных примерочных или внедрение искусственного интеллекта для помощи покупателю в поиске и подборе продукта. Эти и другие инструменты формируют основу рынка digital fashion, который в глобальном масштабе демонстрирует рост на 8,3% ежегодно.

Бренды осознают, что цифровизация бизнеса может стать для них спасением в условиях стагнации потребительского спроса и снижения маржинальности. Однако пока такие инструменты есть в основном у крупных fashion-ритейлеров и маркетплейсов. Так, в Love Republic (входит в Melon Fashion Group) рассказали, что в их онлайн-магазине и в приложении недавно появился ИИ-стилист.

«Яндекс Маркет» весной запустил чат-ассистента на базе ИИ в бета-версии своего приложения. В Ozon и Lamoda сообщили, что используют технологии машинного обучения для контроля за карточками и персонализаций рекомендаций для пользователей. Wildberries в начале сентября начал тестировать виртуальную примерочную, а для селлеров площадки с осени прошлого года работает виртуальная фотостудия. Однако, по словам собеседников “Ъ” среди селлеров, такие инструменты им не всегда выгодны: например, виртуальная фотостудия на Wildberries доступна только продавцам, подписанным на сервис аналитики «Джем». Ее базовый тариф в месяц стоит около 19 тыс. руб.

Полноценной технологической трансформации небольших игроков рынка мешает отсутствие цифрового фундамента. Большинство инновационных решений имеют четкие требования к внедрению: от качества и массива исторических данных до готовности обучать персонал и стройной IT-архитектуры, объясняет Дзерасса Базоева. «Цифровизация редко начинается с инноваций, сначала брендам нужно пройти базовые стадии зрелости: наладить аналитику и интеграцию систем, навести порядок в процессах и данных»,— говорит она.

Виктория Колганова