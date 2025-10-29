Частный спрос и доходы высоки

Росстат опубликовал свежую порцию макроэкономических данных, которые позволяет сделать предварительные выводы о состоянии экономики в третьем квартале 2025 года. На фоне замедления экономического роста доходы населения продолжают уверенно расти. И хотя статистика подтверждает вероятный разворот к охлаждению рынка труда, в четвертом квартале частный спрос может продолжить расти.

По оценке Минэкономики на основе обновленных данных Росстата, экономика России продолжает замедляться. Хотя ВВП в сентябре 2025 года в годовом выражении вырос на 0,9% против 0,4% в августе, по итогам третьего квартала рост составил всего 0,6% и 1% — за девять месяцев 2025 года.

По оценкам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», изменение выпуска базовых секторов за третий квартал 2025 года было околонулевым с поправкой на сезонность, а в сентябре он сократился на 1,5% к августу. Отрицательный вклад в сентябре вносили строительство, розница и промышленность, а положительный — оптовая торговля и грузооборот транспорта.

Выпуск продолжает тормозить быстрее спроса. Последний — общий оборот розницы, общепита и платных услуг населению — в сентябре увеличился в годовом выражении на 2,5% против роста на 3% в августе 2025 года и 2,5% по итогам девяти месяцев, подсчитали в Минэкономики. Расчеты министерства совпали с оценками Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), хотя по их данным в сентябре к августу 2025 года суммарное потребление граждан не росло (после роста на 0,6% за август и 0,5% — за июль), что стало результатом спада покупок продовольствия — потребление услуг и непродовольственных товаров продолжало увеличиваться.

Егор Сусин из Газпромбанка отмечает, что на фоне замедления инфляции «прилично замедлился рост номинальных зарплат — с 16% в годовом выражении в июле до 12,2% в августе, что подтверждается и другими показателями ("Сбериндекс" фиксирует замедление роста медианных зарплат),— и это усилит аргументы в пользу продолжения снижения ставок в декабре». Реальные располагаемые доходы, однако, фиксируют вероятный новый подскок зарплат в октябре 2025 года.

По Росстату, рост реальных располагаемых доходов населения в третьем квартале 2025 года составил 8,5% в годовом сравнении, а во втором статистики повысили оценку роста показателя сразу до 10,4% с 7% (данные за первый квартал не пересмотрены — 8,7%).

За январь—сентябрь 2025 года реальные располагаемые доходы населения выросли на 9,2% (и прогноз Минэкономики на год — 3,8% — теперь не выглядит реалистичным).

В третьем квартале 2025 года, по оценке Росстата, показатель превышал среднеквартальные уровни 2022 года на 26% (см. график). «Такой рост доходов контрастирует с динамикой зарплат, и фактические данные о них в сентябре могут откорректировать тренд»,— считает Игорь Поляков из ЦМАКП. Если судить об источниках годового роста доходов в третьем квартале 2025 года, то за год сильнее всего (на 2 процентных пункта — до 40,9%) в нем увеличилась доля заработной платы работников организаций, тогда как доля всей остальной оплаты труда снизилась на 0,4 п. п.— до 59%. «Прочие зарплаты могут быть пересмотрены»,— уточняет господин Поляков.

И хотя данные Росстата о рынке труда в сентябре подтверждают (см. “Ъ” от 24 октября) начало вероятного охлаждения (уровень безработицы составил 2,2% рабочей силы против 2,1% в августе 2025 года), текущие оценки индекса потребительских настроений заметно выросли, а доля опрошенных, предпочитающих на свободные деньги покупать дорогостоящие товары, выросла до 26,6% (плюс 2,1 п. п. за месяц), хотя ожидания снизились. В ЦМАКП полагают, что подогретый отложенным спросом, относительно крепким рублем и введением утильсбора на автомобили частный спрос до конца года продолжит заметно расти.

