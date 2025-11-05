Разведка Южной Кореи опровергла сообщения о здоровье Ким Чен Ына

В разведке Южной Кореи заявили, что не докладывали членам парламента информации о пульсе и повышенном давлении руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на заявление южнокорейской разведслужбы.

Накануне агентство «Рёнхап» со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи сообщило, что разведчикам удалось дистанционно измерить пульс Ким Чен Ына, который якобы составляет 80 ударов в минуту. Сообщалось, что у руководителя Северной Кореи нет серьезных проблем со здоровьем, а вероятность повышенного кровяного давления снизилась в последнее время.

43-летний Ким Чен Ын возглавляет КНДР с 2011 года. Он занимает должности генерального секретаря Трудовой партии Кореи, председателя Центральной военной комиссии ТПК, Верховного главнокомандующего Корейской народной армии и члена Президиума Политбюро партии.