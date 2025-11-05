Фестиваль «Чудо света» в Петербурге посетили 389 тысяч человек

В Санкт-Петербурге со 2 по 4 ноября прошел фестиваль «Чудо света». За три дня его посетили 389 тыс. человек, сообщил вице-губернатор Борис Пиотровский.

Мероприятие состоялось на территории Петропавловской крепости. Фестиваль посвятили искусству и объединяющей силе культуры. Один из дней пришелся на День народного единства.

Петербуржцы и гости города наблюдали за красочными инсталляциями. На фасадах зданий оживали картины известных художников, строки литературных произведений и музыкальные образы.

Татьяна Титаева