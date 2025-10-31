«Илия» Мендельсона, Плющенко с короной, «Женщины Есенина» и Uma2rman в «Космонавте»

Наступление ноября в этом году знаменуется длинными праздничными выходными и, соответственно, короткой следующей рабочей неделей, которые можно полноценно посвятить культурной программе. Особенно богатым на события в Петербурге окажется День народного единства 4 ноября. Впрочем, и в остальные дни есть куда сходить или одному, или парой, и всей семьей. Все самое интересное из мира концертов, спектаклей и выставок — в традиционной пятничной подборке «Ъ-СПб».

Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга

Фото: Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга / официальный сайт

Фото: Губернаторский симфонический оркестр Санкт-Петербурга / официальный сайт

В рамках продолжающегося в Петербурге международного фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» в Академической капелле 31 октября прозвучит оратория Феликса Мендельсона «Илия». Это монументальное сочинение для хора, оркестра и солистов, вдохновленное библейской историей о пророке, чья сила духа и вера становятся символом человеческой стойкости и света. Произведение композитора написано на рубеже его зрелости, оно соединяет торжественность барочной традиции с эмоциональной палитрой романтизма. Сегодня это сочинение звучит редко, и потому предстоящее исполнение — уникальная возможность услышать одно из последних и самых вдохновенных произведений Мендельсона в живом звучании. За дирижерский пульт встанет Антон Лубченко.

Необычный «баттл» под названием «Битва клавиров: Бах vs Моцарт» от Amadeus Concerts состоится в рабочую субботу, 1 ноября, под величественными сводами Петрикирхе. Этот цикл восходит к старинной европейской традиции музыкальных поединков, когда ведущие мастера состязались в искусстве импровизации, сочинительства и исполнения музыки, чтобы удивить публику. Исполнители: ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии. Зрителям и слушателям обещают, что будет необычно.

Профессор Санкт-Петербургской консерватории им. Римского-Корсакова Анатолий Королев

Фото: Анна Флегонтова

Фото: Анна Флегонтова

Абонемент Санкт-Петербургской филармонии «Классика. Новое» откроется 1 ноября мировой премьерой сочинения *≠* (Неравенство, Inequality) нашего современника, профессора консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, неоднократного номинанта на «Золотую маску» Анатолия Королева. Новейшая партитура прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии под управлением Анатолия Рыбалко. В одной программе с мировой премьерой образец неоклассицизма — Концерт для камерного оркестра «Дамбартон-Оукс» Игоря Стравинского и один из самых популярных во всей академической музыке Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Солист — Дмитрий Маслеев, яркий пианист своего поколения, выступающий на самых престижных сценах мира.

В библиотеке имени Н.В. Гоголя 2 ноября начнет работу выставка «Очертания Петербурга» — исследование города глазами художников и искусственного интеллекта. Центральный мотив проекта — Санкт-Петербург и его герои в романах Достоевского, Пушкина и Гоголя. Какие образы города рождаются в воображении человека, и как их интерпретирует искусственный интеллект? В экспозицию войдут графика и живопись, созданные по мотивам произведений классиков художниками и нейросетью. Одна из картин выставки останется секретной: зрителям предложат угадать, кто ее автор — человек или ИИ. Помимо живописных работ в экспозицию войдут: короткометражный фильм о Северной столице и тематические арома-свечи, разработанные петербургскими мастерами по мотивам литературных произведений, действие которых происходит в городе на Неве. Продлится экспозиция до 30 ноября.

Команда «Русских музыкальных сезонов» вновь зовет гостей в особняк Половцова (Дом архитектора) на Большой Морской. 2 ноября здесь пройдет джазовый концерт из цикла «В свечах». Зрителей и слушателей ждет теплая атмосфера вечера в компании талантливого бэнда Jazz Factory в зале, освещенном теплым светом тысячи свечей.

Ледовое шоу «Спящая красавица»

Фото: Aleks_S1im

Фото: Aleks_S1im

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко представит в Петербурге свою вариацию «Спящей красавицы» в формате ледового шоу, которое состоится 2 и 3 ноября. В основе сюжета классическое либретто, в котором действие происходит в стране сказок Шарля Перро. Гостями на празднике Крещения у Короля и Королевы оказываются феи во главе с феей Сирени, Кот в сапогах танцует с Белой Кошкой, а Красная Шапочка — с Волком, Золушка — с прекрасным Принцем. Организаторы создали для шоу мультимедийный театр с масштабной декорацией и балетной сценой. В главных ролях: Евгений Плющенко (Король), олимпийская чемпионка Анна Щербакова и вице-чемпионка Александра Трусова (фея Карабос), в роли Королевы — двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира (2016, 2017) Евгения Медведева. Александр Плющенко сыграет роль Принца, а Елене Костылевой предстоит стать Принцессой Авророй.

Звуки органа в Планетарии № 1 можно будет услышать 3 ноября на набережной Обводного канала. Amadeus Concerts совместили «космическое» звучание этого инструмента с «неземной» атмосферой бывшего газгольдера. В результате получился удивительный концерт, который запускает зрителей прямо в открытый космос. В программе: произведения Баха, Генделя, Вивальди, Листа, Мусоргского и других великих композиторов. Приятный сюрприз — музыкальный гость, который исполнит в дуэте с органом несколько произведений (это может быть скрипка, виолончель или флейта).

Солистка Большого театра Екатерина Лехина

Фото: предоставлено организаторами

Фото: предоставлено организаторами

Чрезвычайно насыщенным на культурные события обещает быть в этот раз День народного единства, 4 ноября. В рамках проекта «Дворцы Санкт-Петербурга» в Большом зале регионального отделения Российской академии наук (РАН) на Университетской набережной дадут праздничный концерт «Музыка небес». Солисты: Александр Трофимов (тенор, Мариинский театр) и Екатерина Лехина (сопрано, приглашенная солистка Большого театра). В сопровождении Камерного женского хора «Римский-Корсаков» (основатель и художественный руководитель — Сергей Екимов, хормейстер и дирижер — Сабина Копытина) они исполнят арии из опер Глинки и Чайковского, романсы Римского-Корсакова, Рахманинова и Свиридова, русские народные песни «Травушка-муравушка» и «Коробейники».

В Мальтийской капелле Воронцовского дворца 4 ноября в рамках фестиваля «Чайковский. Перезагрузка» пройдет концерт, посвященный одному из самых выразительных и редких инструментов — гобою. В сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга выступит лауреат международных конкурсов Роланд Думбадзе, исполнив три концерта, отражающие три эпохи жизни инструмента — от венского классицизма до XXI века. Слушателей ждет редкий подарок — российская премьера «Неоконченного» концерта Моцарта, восстановленного по черновикам, и мировая премьера концерта Антона Лубченко, написанного в 2025 году. Сам автор с улыбкой называет это сочинение «сыночком» — теплым, живым и очень личным музыкальным высказыванием.

Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников»

Мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников»



В концертном зале «У Финляндского» на Арсенальной набережной 4 ноября представят мюзикл «Али-Баба и сорок разбойников». Как утверждают организаторы, в этот раз хорошо знакомая всем сказка раскроется по-новому: музыка станет более современной, артисты балета украсят массовые сцены. Но смысл останется прежним: важнее всех сокровищ на свете — любовь и добро. Сценарий и тексты песен — Вениамин Смехов. Композиторы: Виктор Берковский и Сергей Никитин. В главных ролях: Альберт Мкртчян (Али-Баба), Венера Сабитова (Зейнаб), Андрей Быковский (Касым), Екатерина Фарбер (Фатима), заслуженный артист РФ Владимир Дяденистов (Мустафа), Роман Лиманский (Хасан). Спектакль пройдет при участии Балета «СПБ».

Саундтреки к популярным кинофильмам в исполнении Балтийского симфонического оркестра прозвучат 4 ноября в «Колизей-Арене». Программа будет состоять из известных мелодий из таких картин, как «Служебный роман», «Иван Васильевич меняет профессию», «Мой ласковый и нежный зверь», а также «Игры престолов», «Крестного отца», «Гарри Поттера» и многих других. Там же в этот день представят программу «Вселенная Миядзаки» — незабываемый вечер лучших саундтреков из аниме знаменитого японского аниматора с видео-инсталляцией и эффектом полного погружения.

Уникальный концерт Ave Maria состоится 4 ноября в одном из самых величественных и вдохновляющих мест Петербурга — Большом итальянском просвете Государственного Эрмитажа. В этот вечер в исполнении симфонического Impulse orchestra, хора «Созвездие» и солистов Мариинского театра прозвучат все знаменитые версии известнейшего хорового произведения Ave Maria.

Группа «Градусы»: Роман Пашков (слева) и Руслан Тагиев(справа)

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В клубе Sound также 4 ноября пройдет яркий концерт одной из самых популярных российских групп «Градусы». Это коллектив, который уже более 15 лет радует поклонников зажигательными хитами, мощной энергетикой и фирменным стилем. В их репертуаре такие известные треки, как «Голая», «Режиссер», «Научится бы не париться» и многие другие, которые не оставляют равнодушным ни одного зрителя. Концерт в Петербурге станет отличной возможностью для фанатов группы погрузиться в атмосферу любимых песен и услышать все композиции в живом исполнении.

Вечер традиционного джаза ожидает гостей 5 ноября в Санкт-Петербургской филармонии джазовой музыки. На сцену выйдет квартет Андрея Воеводского, также называющийся Jolly Pancakers («Веселые блинчики») — петербургский профессиональный коллектив, исполняющий архаический джаз. На волне общего интереса к старому джазу в квартете объединились музыканты двух поколений. Помимо господина Воеводского, свое профессиональное мастерство гостям представят Виолетта Потапова (сопрано-саксофон), Иван Воротников (корнет, тромбон) и Виктор Николаев (гитара).

Сцена из спектакля «Женщины Есенина»

Фото: МХАТ имени М. Горького

Фото: МХАТ имени М. Горького

На сцене Михайловского театра в рамках гастролей МХАТа имени М. Горького 5, 6, и 7 ноября покажут знаковый спектакль «Женщины Есенина», который с момента его премьеры посмотрели уже свыше 100 тыс. зрителей в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Поэт — это не тот, кто пишет стихи, а тот, кто платит за них своей судьбой. А судьба Сергея Есенина была вечным поиском счастья и вечным разочарованием. Кто они — эти женщины Есенина? Кого они любили — гениального поэта? Ангела с золотыми волосами? Озорного гуляку? Как взаимоотношения родителей Есенина, драматичные повороты в судьбе матери отозвались в его взрослой жизни, в отношениях с возлюбленными? С этой стороны на творчество поэта еще никто не смотрел. В ролях: Иван Середкин (Сергей Есенин), Екатерина Стриженова (Мать Есенина), Екатерина Волкова (Айседора Дункан), Алиса Гребенщикова (Зина Райх), Кристина Шмырина (Галя Бениславская), Наталия Медведева (Соня Толстая), Николай Коротаев (Мариенгоф). Режиссер-постановщик — Галина Полищук.

В музее Фаберже на набережной реки Фонтанки в эти дни продолжает работу выставка художников из Нижнего Новгорода «Открытый мир. Современное искусство» — третья экспозиция в рамках масштабного цикла «Открытый мир», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ее задача — показать нижегородское искусство в широком стилевом диапазоне, открыть петербургскому зрителю Нижний Новгород как один из заметных центров современного искусства. В экспозиции представлено более 120 работ, включая живопись, графику, арт-фотографию, скульптуру и объекты. Кураторы поставили перед собой довольно масштабную задачу — показать 800-летнюю историю города, в котором иконы и древнерусские сказки соседствуют с совриском и стрит-артом. Подробнее об этой выставке — в материале «Ъ-СПб».

Кадр из фильма режиссера Эреза Тадмора «Это мэтч»

Фото: Фестиваль Израильского кино

Фото: Фестиваль Израильского кино

XXII Фестиваль израильского кино впервые откроется 6 ноября одновременно в трех городах: Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Его организаторами выступают посольство Израиля в России и сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино». Программа состоит из 15 картин: хитов национального кинопроката, авторских дебютов, документальных сюжетов и серии короткометражных фильмов. Фестиваль подарит российской публике возможность увидеть израильское общество во всем его многообразии — от религиозных и светских сторон жизни до взаимодействия евреев и мусульман, диалога культур и переплетения традиций. Откроет фестиваль картина режиссера Эреза Тадмора «Это мэтч» — трогательная комедия о любви и сватовстве в ортодоксальном еврейском сообществе. Также зрителей ждут показы фильма-лауреата 41-го Иерусалимского кинофестиваля — драмы «Ид», участника 75-го Берлинале «Письмо Давиду» о трагедии 7 октября, детективного рэп-мюзикла в стиле нуар «Сити», драмы «Шоу Кабаре», авантюрной комедии «Неудачники» — израильского ремейка популярного итальянского сериала Netflix, и панорамы молодого кино, состоящей из шести коротких метров. Завершит фестиваль нео-реалистичная трагикомедия «Цветочные врата» о тоске по родным местам и принятии новых реалий. Показы в Петербурге пройдут в кинотеатре «Формула Кино Галерея».

В следующую пятницу, 7 ноября, петербуржцев и гостей города снова приглашают в освещенные свечами исторические залы особняка Половцова, чтобы отправиться в «оскароносное путешествие» и послушать неоклассику. В этот вечер там прозвучат главные композиции современных авторов — Людовико Эйнауди, Ханса Циммера, Дзе Хисаиси, Яна Тьерсена, Александра Деспла, Нино Рота и многих других. Неоклассика — это музыка свободы самовыражения, которая преимущественно характеризуется переосмыслением и, как следствие, переложением бессмертных традиций классики на дух современности.

Лучшие мировые рок-хиты последних десятилетий прозвучат 8 ноября на сцене «Колизей Арены» в исполнении струнного CRUSH string quartet в сопровождении мощных ударных. В программе композиции Linkin Park, AC/DC, Bon Jovi, Queen, Gorillaz, No doubt, Europe, Rammstein и других звезд из мира «тяжеловесов».

Солисты группы Uma2rman Владимир Кристовский и Сергей Кристовский

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

И, наконец, 9 ноября, с единственным концертом этой осенью в Северной столице на площадке клуба «Космонавт» выступит легендарная группа Uma2rman. Однажды они ворвались на большую сцену со своими «Прасковьей» и «Проститься» и сумели взять слушателя за душу, а потом поселились в ней навсегда. Искренняя лирика, ироничная и обаятельная, но всегда честная, сделала этот коллектив и известным, и любимым публикой. В Петербурге братья Кристовские сыграют специальную программу, в которую войдут все хиты и новые песни группы.

Подготовил Андрей Цедрик